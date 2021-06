Covid, Honduras chiede 5 milioni di vaccini agli Stati Uniti

L'annuncio lo aveva fatto Biden qualche giorno fa: «Doneremo 80 milioni di vaccini ai Paesi amici». Da qui la richiesta di Honduras, che attraverso il suo ambasciatore a Washington, Luis Suazo, ha fatto richiesta di 5 milioni di dosi contro il Covid. La nazione centroamericana è stata duramente colpita dalla pandemia ma anche da due tempeste, Eta e Iota, rendendo necessari i vaccini per chiunque vive nelle zone colpite e in tutto il Paese. L'ambasciata dell'Honduras «ha avviato quindi colloqui con senatori e membri del Congresso, per cercare sostegno in modo da poter acquistare circa cinque milioni di immunizzanti. Abbiamo svolto un lavoro intenso, non solo con il governo degli Stati Uniti, ma anche al Senato e alla Camera dei rappresentanti».

Suazo ha sottolineato che senatori e membri del Congresso hanno chiesto a Gayle Smith, designata dall'amministrazione Biden come coordinatrice per la risposta globale al Covid-19, di «avere un criterio politico per consegnare i vaccini e hanno citato il caso dell'Honduras, come caso speciale». Suazo ha infine indicato che «è stato difficile acquisire vaccini con le aziende farmaceutiche che li stanno sviluppando», e ha fatto l'esempio di un accordo che era stato raggiunto nei mesi scorsi per ottenere il vaccino Moderna, ma le prime consegne sarebbero iniziate a gennaio 2022.