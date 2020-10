Lockdown parziale in Grecia, l'annuncio del premier: da martedì coprifuoco e chiusura di bar e ristoranti

Il premier Kyriakos Mitsotakis ha annunciato oggi che da martedì prossimo verrà adottato un lockdown parziale in Grecia per combattere la seconda ondata di Covid. «Non sarà una quarantena come la prima volta», ha detto il premier greco in un discorso alla nazione trasmesso in televisione spiegando che le misure prevedono un coprifuoco notturno, dalla mezzanotte alle 5 del mattino, con la chiusura di bar e ristorandi ad Atene ed altre città del Paese.

Il premier ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook in cui annuncia le nuobe misure con toni gravi: «Il messaggio di oggi è quello che speravo di non dover fare. Ma non mi è permesso chiudere gli occhi alla dura realtà. È necessario rimettere al di sopra di ogni altra opzione la salute e la sicurezza dei greci», ha detto.

Ultimo aggiornamento: 16:03

