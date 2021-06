Variante Delta in Gran Bretagna, 26 mila contagi (il picco dal 23 gennaio). Ma i vaccini frenano impatto su ricoveri e morti

La variante Delta imperversa ancora, ma i vaccini frenano morti e contagi. Ancora un picco di contagi Covid nel Regno Unito, alimentati ormai al 99% dall'aggressiva variante Delta importata dall'India: lo certificano i dati di oggi del governo britannico con altri 26.068 casi nelle ultime 24 ore censite (su quasi 900.000 tamponi), record nel Paese dal 23 gennaio.

Variante Delta, la nuova impennata

Si tratta d'una nuova impennata, anche se l'effetto dei vaccini (con la somministrazione delle prime dosi salita al'85% della popolazione adulta e i richiami al 62,4%) continua per ora a frenarne l'impatto sull'incremento dei ricoveri negli ospedali e soprattutto sui morti giornalieri: non superiori a 14, in calo rispetto ai 23 registrati ieri.

Intanto cresce l'allarme in Scozia per la variante Delta. Dopo la partita della Nazionale contro l'Inghilterra del 18 giugno, infatti, sono aumentati i contagi per Covid: 1991 nuovi casi sono ricollegabili al derby tra le due squadre britanniche, impegnate nel girone di Euro 2020. Quasi due terzi di loro: 1300 (uomo in più, uomo in meno) sono state a Londra per vedere la partita, e 397 sono entrati effettivamente a Wembley, allo stadio.