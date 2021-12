Gran Bretagna, oggi 78.610 casi: è record. E i contagi da Omicron raddoppiano

In Gran Bretagna mai così tanti contagi come oggi. Oggi 15 dicembre è stato raggiunto il nuovo record da inizio pandemia: 68.710 casi in 24 ore. Raddoppiate le infezioni da variante Omicron : da 4.671 a 10.017. Sono state invece 165 le vittime. Quello che si preannuncia per gli inglesi è un Natale come quello vissuto in Italia lo scorso anno: Omicron sta diventando la variante predominante e per gli esperti il dato dei 10.000 à addirittura sottostimato.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Natale, come viaggeremo in Europa con le nuove regole? Green pass non... IL CASO Stato di emergenza, tampone obbligatorio per chi arriva dalla Ue.... ROMA Roma, mascherine obbligatorie all'aperto in luoghi affollati da... LE FESTE Omicron, contagi in aumento: cosa potremo fare (e cosa no) a Natale e...

Omicron diretta, Europa ripiomba in zona rossa nelle mappe Ecdc. Von Der Leyen: «Il 66% ha ricevuto due dosi». Gran Bretagna: «In arrivo giorni sconcertanti»

Il dashboard #COVID19 è stato aggiornato: https://t.co/XhspoyTG79



Il 15 dicembre, sono stati segnalati 78.610 nuovi casi e 165 decessi entro 28 giorni da un test positivo in tutto il Regno Unito.



I nostri dati includono il numero di persone che hanno ricevuto una prima, una seconda e una dose di richiamo del #vaccino : pic.twitter.com/ul6k4OCX5R — Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (@UKHSA) 15 dicembre 2021