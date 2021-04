Covid, a Stoccarda manifestazione dei negazionisti. E la polizia tedesca caccia 300 turisti

Circa 2.500 tedeschi ieri hanno manifestato nel centro di Stoccarda, nella Germania sudoccidentale, contro le restrizioni adottate per contrastare la diffusione del coronavirus. La maggior parte delle persone non ha rispettato le regole sanitarie raccomandate dell'uso delle mascherine e del distanziamento sociale.

Am #Marienplatz haben sich mehrere Hundert Versammlungsteilnehmer friedlich eingefunden. Versammlungsauflagen hinsichtlich des Tragens von Masken und dem Einhalten von Abständen, werden größtenteils nicht eingehalten. Wir weisen die Teilnehmer auf die Einhaltung hin. #s0304 — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) April 3, 2021

La polizia locale, presente con diverse centinaia di agenti, ha messo in campo elicotteri per monitorare l'evento, segnalando tutte le violazioni. L'evento è stato organizzato dal cosiddetto movimento Querdenken, composto da negazionisti del Covid-19, attivisti di destra e contrari delle vaccinazioni.

Nel weekend di Pasqua espulsi turisti

Niente deroghe in Germania alle rigide norma anticoronavirus durante il weekend pasquale. La polizia del Meclemburgo-Pomerania ha finora cacciato da questa regione ben 343 persone, in 189 automobili, arrivate da venerdì sulla costa baltica, senza validi motivi. Le disposizioni non permettono i viaggi per turismo. Sono possibili solo visite a familiari.