Covid, in Germania continuano a salire i contagi: il numero di nuove infezioni per 100mila abitanti su 7 giorni è salito a 118

Il Covid ha rialzato la testa. Dopo una diminuzione di pressione, il virus trona a far tremare l'Europa. Aumenta in Germania l'incidenza dei contagi da Coronavirus: secondo l'Istituto Robert Koch il numero di nuove infezioni per 100mila abitanti su 7 giorni è salito a 118,0 dal 113,0 del giorno prima. Una settimana fa era a 80,4. I contagi rilevati dalle autorità sanitarie del paese sono stati in un giorno 23.212. Una settimana fa erano 17.015. I decessi in 24 ore sono stati 114, contro i 92 di una settimana fa.

Covid, la risalita dei contagi: +33% in una settimana. Si corre sulla terza dose

Dall'inizio della pandemia il Rki ha riportato 4.506.415 infezioni confermate. Il numero di pazienti con Coronavirus ammessi in ospedale per 100mila abitanti nel lasso di tempo di 7 giorni - il parametro più importante per l'adozione di misure restrittive - è oggi a 2,95, contro i 2,77 di ieri. Il valore massimo registrato in passato è stato il 15,5 del periodo natalizio. I pazienti affetti da Covid guariti sono stati complessivamente 4.237.100, i morti 95.359.