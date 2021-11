La preoccupazione delle autorità sanitarie era già evidente alcune settimane fa. Poi è gradatamente cresciuta fino a diventare vero e proprio allarme con i dati di queste ultime ore. In Germania si sta registrando un drastico aumento delle nuove infezioni da coronavirus . Il Robert Koch Institut ha rilevato 33.949 nuovi casi di contagio in 24 ore (6000 in più rispetto alla scorsa settimana) e 169 decessi. Il numero dei contagi rappresenta un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati