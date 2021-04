Matrimoni abusivi, feste nei garage, rave in piazza, riunioni di famiglia: così in Germania i contagi continuano a salire e Angela Merkel è costretta a nuove restrizioni. Operazioni su larga scala a causa di violazioni anti Covid della polizia in Baviera, dopo decine di segnalazioni da parte di cittadini privati: un matrimonio con 100 ospiti a Bernried, una festa in garage si è interrotta bruscamente a Monaco e stop anche una festa di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati