Coronavirus in Europa: casi in calo in Francia, in Spagna 3.800 positivi in un giorno

Viaggia a corrente alternata in Covid nei diversi paese d'Europa. Sono 3.829 i nuovi casi di coronavirus registrati in Spagna nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Madrid, secondo quanto riferito dal sito di 'La Vanguardià. I nuovi dati diffusi dalle autorità sanitarie spagnole fissano a 29.011 i morti e a 455.621 i casi confermati dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Situazione stabile in Francia, che dopo il picco di venerdì ad oltre 7.000 casi di positività in 24 ore, è scesa di 2.000 unità: la Direzione della Sanità comunica che i casi di contagio sono stati 5.413 nell'ultima giornata, cioè 40 in meno rispetto a ieri. Il bilancio del'epidemia vede un aumento di 4 morti (totale a 30.606). Cresce dal 4 al 4,1% il tasso di positività dei tamponi, I ricoveri sono aumentati soltanto di 5 unità (a 4.535), il numero di pazienti in rianimazione di 2 in tutta la Francia (402).

La Germania registra 785 nuovi casi confermati di coronavirus, in netto calo rispetto ai 1.479 annunciati ieri. I nuovi dati dell'Istituto Robert Koch (Rki) parlano di un totale di 241.771 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria con oltre 215 pazienti guariti. Il bilancio delle vittime è invece salito a 9.295, con sei decessi in più rispetto al bollettino di ieri. La polizia di Berlino ha arrestato ieri 300 manifestanti durante le proteste contro le restrizioni del coronavirus in Germania. Lo rende noto la Bbc. Sono state circa 38.000 le persone scese in strada in città per una manifestazione che si è svolta per lo più in modo pacifico.

La Gran Bretagna ha registrato 1.715 nuovi contagi (circa 600 in più rispetto a ieri) e un decesso per il coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie, stando a quanto riportato dalla 'Bbc'. I contagi dall'inizio dell'epidemia sono in totale 334.467 e i decessi 41.499.

Ultimo aggiornamento: 21:10

