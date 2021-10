Covid, in Francia cala il numero di classi chiuse per il virus. Bordeaux allenta le restrizioni

In Francia scende il numero di classi chiuse per casi di contagio Covid rispetto alla scorsa settimana. Il dato scende a meno di 1700 (1692) che rappresenta lo 0,32% del totale del Paese: è quanto annunciato dal ministero dell'Istruzione. Una settimana fa, le classi chiuse erano 2.366, ovvero lo 0,45% del totale, già in netto calo rispetto alla settimana precedente (3.299). Il ministero ha inoltre riferito che otto strutture scolastiche sono attualmente chiuse a causa dell'epidemia, lo 0,013% del totale. Inoltre, 6758 delle 10700 scuole medie e superiori hanno proposto «un percorso vaccinale» ai loro studenti. Infine, per il periodo 20-27 settembre, sono 374.191 i test salivari proposti ad alunni e personale. Di questi ne sono stati realizzati 199.549.

La Gironda, il dipartimento francese con capoluogo Bordeaux, dove il tasso di incidenza legato al coronavirus è passato al di sotto della soglia d'allerta, annuncia nel frattempo un allentamento delle misure sanitarie, con la revoca della mascherina obbligatoria in quei luoghi dove è necessario presentare un pass sanitario, come ristoranti, bar, musei e biblioteche. La mascherina cade anche all'esterno, fatta eccezione per quelle zone molto frequentati in cui il pass non viene richiesto, come mercati, mercatini, file d'attesa, dintorni delle scuole e fermate dei trasporti pubblici.