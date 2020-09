Covid, Francia riduce quarantena da 14 a 7 giorni: «Così sarà rispettata di più»

La Francia riduce i giorni di quarantena da 14 a sette. Il consiglio scientifico della Francia ha dato il via libera alla riduzione dell'isolamento per le persone risultate positive al coronavirus. L'annuncio è stato dato dal ministro della Salute, Olivier Véran. La decisione verrà adottata in modo formale in occasione del «consiglio Difesa di venerdì», il che «ci darà un po' di tempo per consultare altri esperti sull'attuazione della misura», ha aggiunto il ministro su France Inter.

«Siamo più contagiosi nei primi 5 giorni dopo l'apparizione dei sintomi o che seguono la positività di un tampone. In seguito - ha spiegato Véran - la contagiosità diminuisce in modo molto netto, e dopo una settimana resta ma molto debole».

L'accorciamento della quarantena favorirà «una migliore adesione» alla regola - secondo il ministro - poiché oggi «registriamo che gran parte dei francesi non rispetta la quarantena». Il Consiglio di Difesa - composto da un gruppo ristretto di ministri - viene convocato dal presidente Emmanuel Macron all'Eliseo sempre più frequentemente dall'inizio della crisi del Coronavirus.

Il mondo dell'imprenditoria plaude all'intenzione del governo francese di dimezzare il periodo di quarantena. «Sarebbe una piccola boccata d'ossigeno per le aziende in termini organizzativi. Sarebbe benvenuto», ha dichiarato il presidente della Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (Cpme), Francois Asselin, intervistato da Franceinfo Tv. Asselin spera, in particolare, che si «possa accorciare questo periodo di quattordici giorni, perché abbiamo problemi organizzativi in molte piccole imprese». «Credo che intorno ai sette giorni sarebbe un periodo ragionevole», ha aggiunto.



Sileri: Riduzione quarantena anche in Italia? Valutiamo

«Se verranno confermate le evidenze scientifiche in tal senso, allora si procederà a ridurre la durata del periodo di quarantena che attualmente è di 14 giorni». Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in riferimento all'eventuale riduzione del periodo di quarantena da 14 a 7 giorni come stanno valutando alcuni Paesi europei.