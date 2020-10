Trump e il Covid, il New York Times: «Il farmaco per curare il presidente sviluppato con tessuti di feto»

Il Regeneron, il cocktail sperimentale di anticorpi monoclonali usato da Donald Trump contro il Covid-19 e da lui promesso gratis a tutti, è stato sviluppato con cellule derivate da tessuto fetale, una pratica che il presidente ha ripetutamente condannato. Lo scrive il New York Times. Nel giugno del 2019 l'amministrazione Trump ha sospeso i fondi federali per gran parte delle nuove ricerche scientifiche che utilizzano tessuti fetali derivati da aborti.

«Promuovere la dignità della vita umana dal concepimento alla morte naturale è una delle massime priorità dell'amministrazione Trump», scrisse il ministero della salute Usa, vietando «ricerche interne che richiedono l'acquisizione di tessuti fetali da aborti selettivi». Questo tipo di cellule è stato usato inoltre per testare l'antivirale Remdesivir, anch'esso assunto da Trump, ed è usato da almeno due aziende per il vaccino anti Covid, Moderna e Astrazeneca. Una rivelazione imbarazzante per un presidente pro vita che sbandiera la lotta all'aborto per aumentare i suoi consensi nell'elettorato più conservatore, a partire da quello evangelico.

