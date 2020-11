Covid, esplode la bombola d'ossigeno in casa: muore donna. I testimoni: «La poltrona è andata a fuoco»

Un'inchiesta durata mesi fino a oggi quando è emersa la dinamica dell'esplosione che ha provocato la morte di Lynn Hadley, 67 anni, affetta da Coronavirus. La donna è morta dopo che la bombola di ossigeno utilizzata per curarla è esplosa entrando a contatto con la fiammella di una candela, che era accanto alla sua poltrona. Un evento che accade una volta su un milione che la bombola d'ossigeno esploda ed è quello che è capitato. I fatti si sono verificati in primavera ma gli esiti dell’inchiesta condotta sul suo decesso si sono avuti soltanto a diversi mesi di distanza grazie anche all’aiuto delle testimonianze dei paramedici Emma Spencer e Steve Kelly.

La donna aveva iniziato a manifestare i sintomi dell’infezione tra cui febbre alta, stanchezza, difficoltà respiratoria e incapacità di reggersi in piedi. Così i suoi familiari hanno chiamato l’ambulanza per le cure del caso e in breve tempo i paramedici si sono precipitati nella sua abitazione, asa di Walsall, nel West Midlands (Regno Unito). Inizialmente le hanno fatto alcune domande mentre uno misurava la temperatura. Poi hanno deciso che era necessario somministrarle ossigeno e hanno posizionato una bombola sulla poltrona. La fuoriuscita dell'ossigeno dalla bombola ha investito la fiamma di una candela che a sua volta ha incendiato la poltrona su cui era seduta. Il marito della 67enne, la figlia Kelly, la nipote Mackenzie e i due sanitari presenti nell'abitazione sono stati costretti a fuggire dalla casa a fuoco. Per la signora, ex dipendente di Tesco, non c'è stato niente da fare. È deceduta in seguito alle gravi ustioni, come è stato dichiarato in tribunale.

Le gravi ustioni, unite al fumo respirato, si sono rivelate fatali per lei tanto che una volta spento il rogo i soccorritori l’hanno trovata morta. Si è così aperta un’inchiesta la quale ha stabilito che l’episodio della bombola di ossigeno è stata la causa prima del decesso.

