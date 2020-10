Covid diretta, nel mondo 1 milione di casi in due giorni. Negli Stati Uniti 91.000 nuovi contagi in 24 ore, dato più alto da gennaio

Il Covid spaventa gli Usa. Sono oltre 91.000 infatti i nuovi casi negli Stati Uniti secondo il nuovo dato aggiornato della Johns Hopkins University per le ultime 24 ore. Si tratta di una cifra record, la più alta da quando è iniziata la pandemia a gennaio. Nel complesso, il bilancio dei casi registrati nel mondo ha superato oggi quota 45 milioni, con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, secondo cui le infezioni a livello globale sono oggi 45.028.250 rispetto ai 44.059.551 di martedì. I morti causati dal virus nel mondo sono 1.181.075, mentre le persone guarite sono 30.301.655.

Argentina

Ha registrato nelle ultime 24 ore altri 345 morti legati alla pandemia, raggiungendo quota 30.071. È quanto emerge dall'ultimo rapporto delle autorità sanitarie a Buenos Aires. Nello stesso tempo i casi positivi sono stati 13.924, elevando a 1.130.533 il bilancio dei contagiati di otto mesi di emergenza Covid-19. Le persone ricoverate in rianimazione sono 5.037, con una percentuale di occupazione dei letti di questo settore del 64,2% in tutto il Paese e del 62,5% nell'area metropolitana di Buenos Aires. È stato segnalato un allarme riguardante quattro province argentine (Neuquén, Ro Negro, Tucumán e Santa Fe) che hanno superato l'80% di occupazione dei letti dei pazienti più gravi. Secondo le autorità sanitarie il 35% dei casi si concentra a Buenos Aires e provincia.

Germania

Nuovo record di casi registrati in 24 ore in Germania: le nuove infezioni sono state 18.681, stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institut, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima.

