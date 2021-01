Covid, diretta mondo: Gran Bretagna, 68.053 casi e 1.325 morti in 24 ore

Covid, la Gran Bretagna fa segnare oggi nuovi record, con 68.053 casi di contagio e 1.325 morti in 24 ore. Nuovi picchi assoluti di contagi e di morti per Covid, dunque, nel Regno Unito, alle prese con il dilagare di varianti più virulente del coronavirus emerse in queste settimane, che salgono rispettivamente a 68.053 e a 1.325 ultime 24 ore secondo i dati odierni diffusi dal governo britannico. Mentre è record anche dei test quotidiani, che schizzano a quasi 620.000. Intanto l'indice Rt di diffusione dell'infezione - calcolato prima dell'entrata in vigore del terzo lockdown - è stato rivisto da 1,1-1,1,3 a 1-1,4, in lieve calo nei territori meno colpiti, ma in aumento nelle aree più investite dalla nuova variante come quella di Londra.

APPROFONDIMENTI COVID-19 Covid, Oms: «Con la nuova variante situazione allarmante,... IL FOCUS Covid, varianti più pericolose? Cosa sappiamo (e perché... ROMA Bambino Gesù, Dottori in corsia: le cure e la speranza oltre... ECONOMIA Covid, Francia sceglie linea dura: slitta riapertura bar e ristoranti IL FARMACO Vaccino Moderna, via libera dell'Aifa: «Arma... COVID19 Vaccino, Arcuri: «Da febbraio agli ultra 80enni, poi ai prof.... COVID Variante sudafricana, nuovo allarme: in Regno Unito test obbligatori... ITALIA Card vaccinati, come sarà il certificato in Campania

Stracciato il record di aprile

Il precedente record di morti giornalieri per Covid nel Regno Unito risaliva ad aprile, quando nelle 24 ore peggiori della prima ondata della pandemia furono censite 1224 vittime. Ma in quella occasione vennero contati anche decessi avvenuti in giornate precedenti e recuperati a causa di ritardi statistici; altrimenti il picco è stato quello registrato ieri a quota 1162. In totale il numero delle persone decedute nel Paese con l'indicazione del contagio da Covid diagnosticata entro i 28 giorni precedenti alla morte sale così a quasi 80.000 (79.833 secondo i dati ufficiali aggiornati a oggi).

In cifra assoluta si tratta della somma più alta d'Europa, mentre in rapporto alla popolazione sia il Belgio sia l'Italia continuano ad avere un bilancio peggiore del Regno, che invece precede ora di poco Spagna e Francia. Parallelamente continuano ad aumentare i ricoveri negli ospedali di pazienti con sintomi di infezione da coronavirus, arrivati a quasi 4000 al giorno e a un totale che ha superato 30.000, più di 10.000 solo da Natale, e che minaccia in particolare di sommergere i reparti ospedalieri di Londra: dove oggi il sindaco Sadiq Khan ha dichiarato un'allerta da «incidente grave» chiedendo risorse aggiuntive al governo nazionale di Boris Johnson e rilanciando l'allarme sul rischio di un'insufficienza di posti letto complessivi entro «un paio di settimane» in città se nel frattempo il lockdown non contribuirà a far calare «drasticamente» i contagi.

La situazione nel mondo

La pandemia da Covid accelera in Brasile: nelle ultime 24 ore il Paese sudamericano ha superato la soglia dei 200.000 decessi, confermandosi come uno dei principali epicentri pandemici del coronavirus. Il governo brasiliano, inoltre, ha già annunciato l'acquisto di 100 milioni di dosi del vaccino prodotto dall'Istituto Butantan di San Paolo in collaborazione con la cinese Sinovac.

Stati Uniti

Nel frattempo, sono stati registrati altri 4.000 morti negli Stati Uniti, che hanno segnato un nuovo record: secondo la Johns Hopkins University, i contagi invece sono saliti a 265.000. E la curva dei contagi sta crescendo anche in Europa.

Vaccino Covid: altri 300 milioni di dosi della Pfizer ordinate dalla Ue

Vaccino, Pfizer ai fragili e AstraZeneca ai giovani: per i sieri niente libertà di scelta

Germ ania

Nuovo record di vittime anche in Germania: nelle ultime 24 ore, secondo il Robert Koch Institut, sono stati segnalati 1.188 decessi (finora il numero massimo era stato raggiunto il 30 dicembre, con 1.129 morti). Secondo il bollettino quotidiano,inoltre, le nuove infezioni sono 31.849. Gli esperti ribadiscono che i dati potrebbero anche spiegarsi con un ritardo delle segnalazioni, dovuto alle feste. Il 5 gennaio è stato deciso il prolungamento del lockdown nella Repubblica federale.

Russia

Il numero dei positivi al Covid, in Russia, è aumentato di 23.652 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a un totale di 3.355.794. Lo ha comunicato la sede operativa federale per la lotta contro il coronavirus. Il giorno prima la sede centrale aveva segnalato 23.541 casi rilevati nel corso della giornata. In termini relativi, l'aumento del numero di persone infettate per cinque giorni di fila non supera lo 0,7%, nota la Tass. Il numero di decessi è aumentato di 454 unità nel corso della giornata, contro i 506 del giorno precedente, arrivando a 60.911.

Ultimo aggiornamento: 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA