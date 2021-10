Covid, la Corte Suprema Usa ha confermato obbligo vaccinale per operatori sanitari: respinte obiezioni religiose

Non tutte le religioni lo accettano e così negli Stati Uniti si è discusso sull'imposizione di vaccinazione a tutti gli operatori sanitari. Ma la risposta è stata netta. In un quadro mondiale che torna a far preoccupare la Corte suprema Usa ha rifiutato di bloccare l'obbligo di vaccino anti Covid imposto dal Maine agli operatori sanitari, nonostante le obiezioni di alcuni ricorrenti, secondo cui la misura viola i loro diritti di libertà religiosa. Il Maine ha richiesto l'obbligo vaccinale contro varie malattie contagiose sin dal 1989, consentendo le esenzioni solo per motivi medici ma non religiosi o filosofici in base ad una legge adottata nel 2019, prima della pandemia, e approvata poi con il 73% dei voti in un referendum. In agosto ha incluso anche il vaccino contro il Covid.

I tre giudici più conservatori hanno messo a verbale il loro dissenso, ricordando che molti altri Stati hanno adottato esenzioni per motivi religiosi.