Covid in Cina, code davanti ai crematori: le immagini satellitari choc. Bagarini per accelerare i funerali

File di persone fuori dai crematori che aspettano di entrare con i loro cari uccisi dal Covid. Sono le immagini satellitari choc pubblicate in esclusiva dal Washington Post. Le foto riguardano sei metropoli - tra le quali Pechino, Nanchino e Chengdu - e sono state catturate all'inizio e alla fine di dicembre.

Covis, la variante Kraken è diventata la «più trasmissibile»: ecco cosa sappiamo

Covid in Cina, le immagini choc

La differenza tra i due momenti è evidente. Nell'immagine ripresa il 24 dicembre, ad esempio, in uno dei crematori della capitale è comparso un nuovo parcheggio per far fronte all'afflusso di clienti.

EXCLUSIVE: Satellite imagery and newly verified footage show packed crematoriums across China as covid surges — suggesting the country's death toll is far higher than the government says. https://t.co/nVEyurTFIH — Samuel Oakford (@samueloakford) January 9, 2023

Secondo la ricostruzione del Washington Post, il parcheggio nel crematorio di Tongzhou, alla periferia di Pechino, è stato realizzato attorno al 22 dicembre. Due giorni dopo, il giorno in cui è stata ripresa l'immagine dal satellite, c'erano oltre 100 auto parcheggiate con la polizia a regolare il traffico. Il quotidiano americano rivela, inoltre, che stando ad un rapporto del giornale governativo Youth Daily, poi cancellato, nella struttura si cremavano 150 cadaveri al giorno. Nelle immagini si vedono code di auto e carri funebri in attesa di poter accedere alle aree dove vengono inviate le salme per l’operazione di incenerimento. E ci sono racconti di bare in attesa nei corridoi delle sale mortuarie degli ospedali, di personale in tute protettive anticontagio impiegato per il trasporto, di crematori affollati, arrivano da tutte le zone urbane della Cina. E voci raccolte dal quotidiano riferiscono di cinque giorni di attesa per un funerale, di bagarini in azione per accelerare le pratiche in cambio di denaro.

L'INIZIO DELLA PANDEMIA

Il Covid intanto compie ufficialmente tre anni: era l'11 gennaio 2020 quando la Cina annunciò il primo decesso che all'epoca collegava a una forma di polmonite causata da un nuovo tipo di virus della stessa famiglia della Sars, la sindrome respiratoria acuta grave. Il primo focolaio, dissero allora le autorità di Pechino, era stato individuato nel dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella provincia dell'Hubei. La Commissione sanitaria locale affermò che fino a quel momento erano stati diagnosticati 41 casi con i sintomi della nuova polmonite: oltre alla prima vittima, 7 persone erano in gravi condizioni e due erano state dimesse. La gran parte dei contagiati, aggiunse la Commissione in una nota online, lavorava in un mercato del pesce e di selvaggina della città. Di lì a poco il nuovo coronavirus apparve in tutto il mondo, causando miliardi di casi e milioni di morti, e costringendo tutti i Paesi a introdurre misure, più o meno severe, di distanziamento sociale, chiusure e lockdown.

LA SITUAZIONE IN CINA

Alcune tra le più popolose province della Cina hanno intanto superato il picco dell'attuale ondata di infezioni da Covid-19 che si sta diffondendo in tutto il paese. Nella provincia di Henan, nella Cina centrale, l'89% dei 100 milioni di residenti risultava già infettato dalle varianti di Omicron, ha affermato Kan Quancheng, direttore della commissione sanitaria provinciale. Altre regioni della Cina hanno registrato aggiornamenti simili, dopo che Pechino ha posto fine alla rigida politica di restrizioni attuata per prevenire la diffusione del virus. Ieri, autorità del Guangdong e del Jiangsu, due province con una popolazione complessiva di oltre 200 milioni, e la capitale Pechino hanno dichiarato che la crescita del numero di infezioni è rallentato. Stessa dinamica si sta registrando anche nello Zhejiang, una ricca provincia nella Cina orientale.