Covid, 124 casi in Cina, Pechino ferma i grandi eventi

In Cina si registrano i nuovi massimi del 2021 quando sono 124 i casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, di cui 80 di trasmissione domestica e 44 importati. Il Jiangsu si conferma la provincia più colpita con 61 casi trasmessi localmente. Intanto, a Pechino, per ridurre la diffusione del virus e rischi di infezione, le autorità locali hanno deciso di cancellare mostre ed eventi su larga scala in programma ad agosto. Il Beijing International Film Festival 2021 e la World 5G Convention, entrambi previsti per questo mese, sono stati rinviati, secondo quanto comunicato dai loro organizzatori.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Green pass nei ristoranti e in palestra, ma i controlli sono un caso:... DA SETTEMBRE Green pass, a casa senza stipendio i professori che lo rifiutano.... USA La Cnn licenzia tre dipendenti: «Entrati in sede a New York...

Variante Delta, Toscana e Marche in rosso nella mappa del contagio in Europa (Ecdc): resta verde il sud della Puglia

Gli altri casi di trasmissione domestica sono stati individuati nella provincia di Hunan (9), di Hubei (6) e di Mongolia Interna, Henan, Hainan e Yunnan (1un contagio ciascuno), secondo la Commissione sanitaria nazionale che, in merito alle 44 infezioni importate, ha precisato che 13 sono relative al Guangdong, 10 allo Yunnan, 8 ciscuno a Shanghai e Shandong, due sia nello Sichuan sia nello Shaanxi, e uno a Tianjin. Sono tre, inoltre, i casi sospetti importati sospetti registrati a Shanghai, mentre i nuovi asintomatici sono stati 58: tutti i 557 complessivi accertati, di cui 391 importati, sono sotto stretta osservazione. Nel complesso, i contagi verificati hanno raggiunto quota 93.498, mentre i morti sono sempre fermi a 4.636. Quanto alla stretta su Pechino, non ci sono indicazioni per ora sul rinvio anche della China International Fair for Trade in Services 2021, che si terrà dal 2 al 7 settembre.

Green pass nei ristoranti e in palestra, ma i controlli sono un caso: domande e risposte

Di fronte a cluster in altre province, la capitale ha rafforzato le sue misure di prevenzione: le persone che arrivano a Pechino da aree ad alto rischio per il virus dovrebbero sottoporsi alla quarantena centralizzata di 14 giorni e a sette giorni di monitoraggio sanitario. Coloro che provengono da zone a rischio medio dovrebbero sottoporsi a 14 giorni di osservazione medica a domicilio e a sette giorni di monitoraggio sanitario. Il governo municipale ha esortato i dipartimenti competenti a svolgere indagini epidemiologiche tempestive su specifici gruppi altamente mobili, inclusi autisti di taxi e di condivisione del viaggio e fattorini. Pechino prevede di intensificare lo screening delle persone che entrano in città dalle aree con casi segnalati di Covid-19. Pechino ha segnalato zero contagi giovedì dopo i 3 di mercoledì.

Green pass, a casa senza stipendio i professori che lo rifiutano. Università e trasporti, tutti gli scenari