Cile, per turisti vaccinati niente quarantena dopo Pcr negativo: test realizzato all'arrivo nel Paese eviterà isolamento

La situazione emergenziale Covid sembra dare una tregua e i Paesi cercano di "ripartire" come ritengono più opportuno. Il governo del Cile ha annunciato che a partire dal 1 novembre, tutte le persone che entreranno nel Paese con la vaccinazione anti Covid completa potranno evitare di dover rispettare una quarantena di cinque giorni se presenteranno un test Pcr negativo eseguito all'arrivo nel Paese. Le autorità hanno spiegato che, considerando gli attuali dati di bassa incidenza di casi positivi dai viaggi, è stata presa la decisione di ridurre il tempo di quarantena per chi entra nel Paese. «Abbiamo stabilito che a partire dal 1 novembre, tutte le persone che entrano nel territorio nazionale, con il loro programma di vaccinazione completo, devono effettuare una quarantena di 5 giorni oppure fino all'esito negativo di un test Pcr effettuato in Cile», ha indicato la sottosegretaria alla Sanità Pubblica, Paula Daza, citata da La Tercera.

La funzionaria ha poi spiegato che dal 1 novembre, i bambini sotto i 6 anni potranno lasciare il Paese senza il pass sanitario. La decisione è stata presa per il fatto che questa fascia di età non ha accesso alla vaccinazione contro Covid-19. «È importante sottolineare che le persone sprovviste di Pass di Mobilità, indipendentemente dalla loro età, nazionalità o residenza, devono effettuare i 7 giorni di isolamento così come i loro conviventi», ha chiarito la sottosegretaria. Per quanto riguarda l'iter di omologazione delle vaccinazioni per le persone immunizzate all'estero che entrano in Cile, Daza ha riferito che è necessario che il procedimento venga svolto per tempo, perché non basta che venga presentata la domanda, ma deve essere accettata.