Covid California, addio distanziamento: restrizioni allentate dal 15 giugno

New York ha detto addio alle mascherine, la California invece è pronta a mettersi alle spalle anche le norme di distanziamento sociale. Lo ha annunciato il governo dello Stato: dal 15 giugno via la maggior parte delle restrizioni dovute al Covid-19.

New York, per chi si vaccina lotteria con premio da 5 milioni di dollari

Via libera completo anche ai locali e ai ristoranti: le normative attuali prevedevano un limite alla capacità e al numero di clienti, ma tra 20 giorni si tornerà alla normalità. Restano invece in vigore alcune restrizioni per gli eventi al chiuso: chi vorrà partecipare a quelli con più di 5000 persone dovrà dimostrare di aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino oppure dovrà presentare un test dal risultato negativo.

Continuano quindi le riaperture nella maggior parte degli Stati Uniti: la campagna vaccinale promossa da Biden ha dato i risultati sperati e ora dopo mesi di emergenza e di lockdown tante città negli Usa possono riprendere la vita pre-Covid.