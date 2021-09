Covid, in Bulgaria buoni supermercato a chi si vaccina

La lotta al Covid prosegue inarrestabile a suon di vaccini. Ogni paese sceglie la sua tattica ma lo scopo è comune a tutto il mondo: tornare alla normalità. Così ogni nazione mette in campo le proprie strategie per convincere i reticenti a farsi iniettare la dose che è ad oggi l'unica arma contro la pandemia. La Bulgaria offre buoni del supermercato a chi si vaccina contro il Covid, nel tentativo di rilanciare la campagna di immunizzazione, molto indietro rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea.

A partire da ieri i buoni da 20 leva (circa 10 euro) sono offerti a chi si vaccina in centri approntati davanti ai supermercati di una nota catena a Sofia, la capitale, così come a Plodiv, nel sud e nelle città di Varna e Burgas, sul mar Nero, riferisce l'emittente Nova. Paese di 6,9 milioni di abitanti, la Bulgaria ha un numero crescente di casi di coronavirus. Al momento circa 4mila persone sono ricoverate per il covid-19. Nella popolazione c'è molta diffidenza sul vaccino, alimentata anche dalla diffusione di fake news su Internet.