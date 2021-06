Covid, in Brasile oggi più di 2mila morti: senza vaccini la pandemia in Sud America non rallenta

Il Brasile registrato 2.468 decessi nelle ultime 24 ore, si tratta del bilancio delle vittime giornaliero più alto dal 9 giugno. Il paese ha anche registrato 80.609 nuovi casi. Secondo i dati del ministero della salute, in Brasile sono morte oltre 490.696 persone dall'inizio della pandemia e 17.533.211 sono state contagiate. Secondo le informazioni ufficiali, ad oggi 45 milioni di brasiliani hanno ricevuto la prima dose e 20,7 milioni la seconda, su 211 milioni di abitanti.

Bolsonaro nei guai?

Per la terza volta in poco più di un mese, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro questo fine settimana ha radunato migliaia della sua base di supporto conservatrice in una rumorosa manifestazione motociclistica. Negli ultimi due mesi, la reputazione di Bolsonaro è stata lesa da un flusso di rivelazioni sulla gestione da parte del suo governo della pandemia, emerse in un'indagine ufficiale del Congresso nota come CPI. Il CPI ha definito la risposta del governo brasiliano tristemente inetta e persino pericolosa per la salute pubblica: dal sostegno a rimedi screditati, come la clorochina, alle accuse secondo cui il governo ha ignorato dozzine di e-mail riguardanti la fornitura di vaccini da Pfizer e ha persino gestito un parallelo ministero della salute all'interno dell'ufficio esecutivo.

E il resto del Sudamerica

La scorsa settimana nell'America Latina sono stati segnalati circa 1,1 milioni di nuovi casi di coronavirus e oltre 31.000 decessi, la maggior parte dei quali nelle nazioni sudamericane dove la trasmissione rimane fuori controllo. La Colombia ha stabilito nuovi record di decessi segnalati per tre giorni consecutivi questa settimana, con un picco martedì con 599 decessi. Sebbene il Cile abbia condotto una delle campagne di vaccinazione più aggressive al mondo, non è ancora riuscito a frenare la trasmissione.

L'allarme dell'Oms

Qualche settimana fa l'Oms ha espresso profonda preoccupazione per la situazione pandemica in Sud America, avvertendo che i focolai nella regione, già duramente colpita, stavano ancora una volta peggiorando. Il capo delle emergenze dell'Organizzazione mondiale della sanità, Michael Ryan, ha affermato che otto dei 10 paesi che hanno riportato i più alti tassi di mortalità per coronavirus nell'ultima settimana erano nelle Americhe: «La situazione in Sud America in questo momento rimane molto preoccupante», ha detto ai giornalisti. «Il Sud America era davvero in una situazione difficile solo un paio di mesi fa, e quella situazione sta ricominciando a girare nella direzione sbagliata». I commenti di Ryan sono arrivati ​​dopo che il Perù lunedì ha più che raddoppiato il suo bilancio ufficiale delle vittime del coronavirus, diventando il paese con la più alta mortalità pro capite di Covid in tutto il mondo. Lima ha affermato di aver aumentato il conteggio da 69.342 a 180.764 su consiglio di un gruppo di esperti sanitari, che ha scoperto che c'era stato un sottoconteggio. Ma i paesi di tutto il continente sono stati duramente colpiti dalla pandemia, con il Brasile da tempo uno dei paesi più colpiti al mondo. Ryan ha sottolineato che i tassi di positività ai test in molti paesi sudamericani sono rimasti "notevolmente alti".

Vaccini in Sudamerica

L'America Latina è molto indietro sui vaccini: stando al Paho solo il 3% dei latinoamericani è stato vaccinato e per ora restano in arrivo 2 milioni di dosi verso quattro paesi. Giocheranno un ruolo fondamentale gli Usa nella battaglia contro il Covid: saranno inviate 6 milioni di dosi all’America centrale e meridionale, escludendo però il Venezuela. In Brasile rimangono i sospetti sull’operato di Bolsonaro che potrebbe aver ritardato l’acquisto dei vaccini.