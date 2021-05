Covid, si dimette l'infermiera che curò Boris Johnson quando era malato: «Troppo stress e pochi soldi»

Curare il premier Boris Johnson malato di Covid era troppo stressante e assolutamente poco remunerativo. Ha deciso per questo motivo di lasciare il suo lavoro Jenny McGee, l'infermiera che lo scorso anno curò il premier britannico ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid. La McGee spiega che il personale del Servizio sanitario nazionale (Nhs) non riceve «il rispetto e lo stipendio che meritiamo». Nel nuovo servizio di Channel 4, 'The Year Britain Stopped', l'infermiera racconta l'esperienza di un anno di pandemia. «Ci siamo messi in prima linea e abbiamo lavorato in maniera incredibilmente dura, si è parlato tanto di come siamo tutti eroi e cose del genere, ma allo stesso tempo non sono sicura se ce la faccio - ha spiegato l'infermiera - Ne ho avuto abbastanza. E così mi sono dimessa», ha detto.

“We’re not getting the respect or pay we deserve. I’m sick of it. So I’ve handed in my resignation.”

How awful. @borisjohnson's ICU nurse, Jenny McGee, is so disillusioned she's just quit the NHS.

This govt doesn't 'love' the NHS - it's destroying us 😔https://t.co/nq5nmZ2nkh

— Rachel Clarke (@doctor_oxford) May 18, 2021