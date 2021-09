Covid, Sydney verso libertà dopo 3 mesi di lockdown

Dopo oltre tre mesi di restrizioni a metà ottobre i residenti di Sydney che hanno ricevuto il vaccino potranno uscire dal lockdown. Ad anticiparlo sono state le stesse autorità che hanno svelato un «piano per la libertà», mentre il numero di casi di Covid-19 in città diminuisce. L'obbligo di restare in casa dovrebbe essere revocato a Sydney e nel Nuovo Galles del Sud quando i tassi di immunizzazione completa supereranno il 70%, un obiettivo che la prima ministra Gladys Berejiklian prevede di raggiungere l'11 ottobre. Per la prima volta in più di tre mesi, pub, ristoranti e negozi potranno quindi riaprire ai clienti vaccinati e gli amici e le famiglie che vivono nella più grande città australiana potranno riunirsi di nuovo.

«Mancano solo questa settimana e la prossima - ha incoraggiato la Berejiklian -. Ci siamo quasi, ci siamo quasi, non molliamo all'ultimo minuto». Gli adulti non vaccinati dovranno aspettare vince almeno fino al 1 dicembre per godere di stesse libertà, quando dovrebbe essere vaccinato il 90% della popolazione in età. Il numero di casi giornalieri è sceso a 800 nel Nuovo Galles del Sud lunedì, da un picco di circa 1.500 a settembre, e l'85% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose del vaccino.

