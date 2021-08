Australia, Nuovo Galles del Sud estende il lockdown: nuovo record di casi a Sydney

L'Australia non ha tregua. L'ondata Covid non rallenta. Le autorità del Nuovo Galles del Sud hanno esteso il lockdown anti Covid ad una zona rurale dello Stato australiano e alla regione costiera di Byron Bay, mentre la metropoli Sydney - capitale dello Stato - segna il più alto numero di casi di contagio dall'inizio della pandemia. Lo riporta la Cnn. La premier del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian, ha reso noto che lo Stato ha registrato lunedì 356 nuove infezioni, inclusi quattro decessi, gran parte delle quali a Sydney. E lo stesso giorno le autorità hanno esteso il lockdown a livello regionale, inclusa la cittadina di Tamworth, a 414 km a nordovest di Sydney, e Byron Bay, una località turistica a circa 770 km a nord di Sydney.

NSW recorded 344 new locally acquired cases of COVID-19 in the 24 hours to 8pm last night.

Of these locally acquired cases, 115 are linked to a known case or cluster – 97 household contacts & 18 are close contacts – & the source of infection for 229 cases is under investigation pic.twitter.com/OQC5fstf5Q

— NSW Health (@NSWHealth) August 11, 2021