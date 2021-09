Covid, 24 Stati minacciano azione legale a Biden per vaccini: su richiesta obbligo per aziende con oltre 100 dipendenti

Biden impone il vaccino ai dipendenti delle aziende ma ora rischia un'azione legale. I procuratori generali di ventiquattro stati Usa hanno minacciato di citare in giudizio l'amministrazione di Joe Biden per la nuova richiesta alle imprese con più di 100 dipendenti di imporre l'obbligo vaccinale, o di effettuare test settimanali anti covid per i loro lavoratori. In una lettera di sette pagine il gruppo di procuratori generali repubblicani ha promesso di intraprendere un'azione legale se il presidente non avesse invertito la rotta. Tra questi c'è l'attorney general dello Utah, Sean Reyes, il quale ha affermato: «Mi impegno a continuare a guidare gli sforzi con i miei colleghi per respingere e combattere questo obbligo fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, se necessario».

I am committed to continuing leading with my colleagues to push back and fight this mandate all the way to the U.S. Supreme Court if necessary. https://t.co/WhOxOrWbBN

— Sean Reyes (@SeanReyesUT) September 17, 2021