Covid in Cina, risalgono i contagi: mai così tanti dallo scorso gennaio

Non sono numeri alti, ma il trend è positivo. E questo spaventa. I contagi da Covid-19 risalgono infatti anche in Cina, il Paese dove la pandemia avrebbe avuto origine e quello che per primo ha adottato strumenti per combatterla. Nelle ultime 24 ore, riferiscono le autorità di Pechino, sono stati confermati 57 casi.

Si tratta del numero più alto di contagi dal 30 gennaio. Dei nuovi casi, 15 sono a trasmissione locale e gli altri «importati».

China reports 57 new COVID-19 cases for July 6 vs 23 a day earlier https://t.co/wWqYiBRXr5 pic.twitter.com/B99lfOGgHG — Reuters (@Reuters) July 7, 2021

Il numero totale di casi confermati nella Cina continentale è ora pari a 91.949. Il bilancio delle vittime rimane invariato a 4.636.

