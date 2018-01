Precipita aereo: 12 morti

Dodici morti nel disastro aereo avvenuto in Costa Rica, Tra i dieci passeggeri stranieri rimasti uccisi, cinque appartenevano alla stessa famiglia, riferiscono media locali ripresi dalla Bbc online. L'aereo, un monomotore Cessna 208 Caravan della compagnia locale Nature Air, era partito da San José ed era diretto alla località turistica di Punta Islita. L'incidente è avvenuto in una zona montagnosa vicino a Bejuco, nella provincia di Guanacaste.L'ex presidente della Costa Rica, Laura Chinchilla, ha reso noto in un tweet che uno dei due membri dell'equipaggio, Juan Manuel Retana, era suo cugino. Non risultano italiani fra le vittime.