Costa d'Avorio, tratta di bambini per il cacao: 22 condanne

Cinque condanne a 20 anni di prigione, ad altre 17 "solo" cinque: è la decisione del tribunale di Soubré, in Costa d'Avorio occidentale, che ha punito 22 persone per traffico di bambini nelle piantagioni di cacao del Paese. L'operazione è nata all'inizio di maggio ed è la quinta di questo tipo realizzata dal 2009: 68 sono i bambini liberati dalla schiavitù nel corso di questi anni mentre tra il 2012 e il 2020 sono trecento le persone condannate per lo sfruttamento e il lavoro minorile.

Migranti, strage in mare: naufraga imbarcazione tra Tunisi e Lampedusa: recuperati 21 corpi

La Costa d'Avorio è il più grande produttore mondiale di cacao con oltre il 40% del mercato. Da cinque a sei milioni di persone vivono di cacao ma più della metà è al di sotto della soglia di povertà, con il risultato che i bambini lavorano nelle piantagioni. Secondo il sondaggio NORC dell'Università di Chicago nel 2018-19, quasi 800.000 bambini lavorano nel cacao in Costa d'Avorio. I casi di tratta di minori, minori generalmente provenienti dal vicino Burkina Faso o dal Mali, riguardano però solo meno di 2.000 bambini, secondo un altro studio del 2018 della Walk Free Foundation e della ONG Vérité.