Scomparso il corvo Merlina della Torre di Londra, il Regno teme l'avverarsi di una tragica profezia

È scomparsa ormai da settimane "Merlina", il più famoso dei corvi residenti nella Torre di Londra. Il Regno Unito trema, temendo l'avverarsi della profezia risalente ai tempi di Carlo II, secondo cui il paese andrebbe in pezzi, qualora il numero di corvi della torre scendesse sotto le 6 unità.

Sono preoccupati i guardiani dell'edificio e il maestro dei corvi (RavenMaster) per la recente scomparsa della celebre Merlina, definita da molti "la regina dei Corvi". Di lei ormai nessuna traccia: si teme per la sua morte, scongiurata da molti per le infauste conseguenze che si potrebbero riversare sul Regno Unito.

7 ad ora i corvi presenti nella Torre di Londra, a sole 2 unità dalla realizzazione della profezia risalente al XVII secolo. Due unità che si profilano preziose per la Gran Bretagna, dato il già di per sè infausto periodo storico vissuto dai britannici: i rumori in Scozia, le vicende della Brexit e la disastrosa realtà della Pandemia.

Parte così la corsa al ripopolamento dei volatili, perchè si sa, anche i non scaramantici, si guardano sempre bene dallo sfidare la sorte e più che mai in questo periodo. L'ultimo ripopolamento era avvenuto un anno e mezzo fa, con la nascita di 4 pulcini, sappiamo bene quante cose siano successe nel frattempo e quanto quella data risulti ormai molto distante. Per dare un'idea della potenziale gravità di un calo demografico nell'allevamento di corvi londinesi, basta tornare indietro nel tempo alla prima guerra mondiale, quando il numero dei pennuti neri era calato fino alla singola unità. Lo stesso primo ministro Churchill ordinò che da quel momento i corvi nella torre non dovessero mai scendere sotto il numero 6.

Ad offrire le dovute cure ai corvi londinesi nello storico edificio sulle rive del Tamigi è il Ravenmaster, che vive in un apposito appartamento all'interno della torre e che si occupa della loro alimentazione assicurandosi le loro condizioni di salute. L'inspiegabile scomparsa di Merlina negli ultimi giorni ha lasciato tutti di stucco, ma non c'è da stupirsi, data l'inspiegabilità dei fenomi che imperversano ad oggi sulle terre del Regno.

