Corteo di protesta a Parigi contro la riforma delle pensioni di Macron

PARIGI - Oggi - 7 marzo - la Francia si ferma per protestare contro la riforma delle pensioni di Macron. Sono 260 manifestazioni previste in tutto il Paese, mentre si stima che saranno oltre un milione i manifestanti che dovrebbero essere scesi in piazza. Lo stop riguarda anche i trasporti. Secondo fonti della Polizia, in piazza a Parigi 60-90.000 persone.

La riforma di Macron vuole alzare a 64 anni l'età minima per lasciare il lavoro, rispetto ai 62 attuali. I sindacati stanno facendo pressione sul Parlamento per impedire l'approvazione di questa legge, difesa dal Governo. La legge è in discussione al Senato.

L'obiettivo dell'esecutivo è di far entrare in vigore la riforma il 1° settembre 2023.