Siria, ritrovato il corpo di Khaled al-Asaad. L'archeologo fu ucciso dall'Isis perché difendeva Palmira

Le autorità siriane credono di aver trovato il corpo di un importante archeologo che è stato ucciso dall'Isis nel 2015 mentre cercava di proteggere l'antica città di Palmira. I militanti islamisti avevano decapitato pubblicamente Khaled al-Asaad, 82 anni, dopo che si era rifiutato di rivelare la posizione di preziosi manufatti.

Potrebbe essere suo il corpo tra i tre scoperti a Kahloul, a est di Palmira. Ora si eseguiranno i test del DNA per confermare l' identità. Khaled al-Asaad dedicò più di 50 anni della sua vita a Palmira, che si trova in un'oasi nel deserto siriano a nord-est di Damasco. Lo stimato archeologo è andato in pensione come capo delle antichità del sito nel 2003, ma ha continuato a svolgere ricerche lì fino a quando non è caduto sotto il controllo dell'IS. Tre dei suoi figli e suo genero, anch'essi archeologi, sono fuggiti nella capitale con centinaia di preziosi manufatti dal museo nella vicina città moderna di Tadmor, mentre i militanti si avvicinavano. Ma Asaad ha insistito che non avrebbe lasciato la sua casa. «Sono di Palmira», disse, «e resterò qui anche se mi uccideranno».

Asaad fu catturato e interrogato dai miliziani dell'Isis che volevano sapere la posizione dei manufatti nascosti. È stato decapitato in una piazza di Tadmor in agosto, dopo aver rifiutato di collaborare. Gli attivisti hanno fatto circolare una fotografia che mostra il suo corpo legato a un palo. L'allora direttore generale dell'Unesco, Irina Bokova, disse che l'IS aveva ucciso Asaad «perché non avrebbe tradito il suo profondo impegno per Palmira». Nelle settimane successive all'omicidio, l'IS ha distrutto diverse parti iconiche di Palmira del I e II secolo che considerava idolatriche. Il Tempio di Baalshamin e la cella e le colonne circostanti del Tempio di Bel sono stati fatti saltare in aria, così come l'arco di trionfo della città antica e le sette torri funerarie della sua necropoli.

Dopo aver riconquistato il sito alla fine del 2016, i militanti hanno distrutto il tetrapylon - un gruppo di quattro strutture a pilastri - e parte del teatro romano. Le forze governative controllano l'area dal marzo 2017, ma il lavoro di ricostruzione è stato limitato a causa della guerra civile in corso.

