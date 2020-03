Coronavirus, a Wuhan riaprono i negozi in alcune zone della città. La città cinese di Wuhan, colpita duramente dall'epidemia di Covid19, riaprirà gli esercizi commerciali ai residenti in maniera ordinata. Lo hanno dichiarato ieri le autorità locali. Secondo l'ufficio commerciale municipale di Wuhan, gli esercizi commerciali nelle comunità residenziali e nei villaggi in cui non risultano casi di Covid19 confermati o sospetti potranno riprendere le attività.

Questi includono principalmente supermercati, minimarket, negozi di alimentari freschi, negozi di frutta e verdura e altri che forniscono beni di prima necessità. Ogni famiglia potrà mandare una persona al giorno a fare la spesa con un certificato valido una volta o un codice sanitario elettronico. Ogni uscita per gli acquisti sarà limitata a due ore.





