Coronavirus, mamma di 43 anni è la prima a testare il vaccino anti Covid-19: «Per me è una grande opportunità»

Coronavirus, è una mamma di due bambini, Jennifer Haller, di 43 anni, la prima a testare il vaccino anti Covid-19: «Per me è una grande opportunità». La donna, che vive a Seattle, negli Usa, come riporta l'Agi, si è fatta iniettare il vaccino sperimentale contro il coronavirus.

«Per me è una sorprendente opportunità per fare qualcosa», dice Jennifer Haller. E il video dell'iniezione è tra i più visti sui social network.

A long-awaited study in healthy people testing a potential vaccine against the new coronavirus is underway in Seattle. Read and watch exclusive @AP coverage: https://t.co/6eWnjsMgJ9 pic.twitter.com/vs3EmsKSjs — AP Health & Science (@APHealthScience) March 16, 2020

«Ci sentiamo tutti così impotenti. Per me è una sorprendente opportunità per fare qualcosa», dice nel video Jennifer Haller nell'attesa della prima iniezione al Kaiser Permanente Washington Research Institute.

Su Twitter e Facebook in molti definiscono lei e gli altri volontari per la sperimentazione degli "eroi". Lo studio mira a iscrivere un totale di 45 adulti sani in un arco di tempo di sei settimane. Ogni partecipante riceverà due iniezioni a circa un mese di distanza l'una dall'altra in dosi variabili.

Per arrivare a un vaccino commercializzabile e utilizzabile in tutto il mondo servirà ancora tempo, da un anno a un anno e mezzo, secondo le stime degli esperti.



