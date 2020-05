Covid-19, Pompeo: «Arriva da Wuhan, Cina ha fatto di tutto per nascondere il virus»

Coronavirus . Arriva l'attacco frontale statunitense alla Cina. L'ennesimo. Ma non è più un semplice riferimento del presidente Donald Trump bensì è il suo segretario di Stato Mike Pompeo che parla e ha dichiarato ufficialmente che «Ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan».

Virus, Trump: «Ho la certezza che provenga da un laboratorio di Wuhan»

«La Cina ha fatto tutto quello che ha potuto per tenere il mondo all'oscuro sul coronavirus», ha affermato Pompeo, in un'intervista a Abc. La Cina «ha fatto tutto quello che ha potuto per assicurarsi che il mondo non sapesse in modo tempestivo» del coronavirus: «Questo è un classico sforzo di disinformazione comunista», ha aggiunto Pompeo.



Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA