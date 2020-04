Coronavirus diretta, Usa: altri 2.200 morti in 24 ore, vittime Covid19 più dei soldati americani uccisi nella guerra in Vietnam

Coronavirus, nel mondo sono 3.116.992 casi, mentre negli Usa sono più di un milione. Questo l'ultimo bilancio aggiornato dal sito della John Hopkins University. I decessi causati dal Covid-19 nel mondo sono stati ad oggi 217.183. I casi di contagio negli Stati Uniti sono 1.012.583. Nel frattempo negli Usa si registrano altri 2.200 morti in 24 ore a causa del Covid19, e il numero delle vittime del virus sono più dei soldati americani uccisi nella guerra in Vietnam: i morti per il virus sono infatti 58.265 a fronte delle 58.220 vittime nei 20 anni di guerra fra il 1955 e il 1975 in Vietnam.

L'Italia supera la soglia dei 200mila contagiati dall'inizio della pandemia: aumentano guarigioni e decessi mentre la curva dei contagi scende: ieri erano 105.205. La app Immuni sarà disponibile a maggio e saranno presto distribuiti dispositivi di protezione.

Germania: oltre 157mila i contagiati, più di 6mila i morti. È salito a 157.641 il numero di contagi accertati in Germania, dove la pandemia da Coronavirus ha causato anche 6115 decessi. Queste le ultime cifre fornite dal Robert Koch Institut di Berlino, che ha registrato 1304 infezioni e 202 decessi in più nelle ultime 24 ore.

