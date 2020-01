Coronavirus, allarme per il primo ministro della Thailandia ammalato dopo avere controllato le misure anti contagio

Mercoledì era andato all'aeroporto di Bangkok a verificare che tutti i servizi di controllo e prevenzione dell'epidemia di coronavirus funzionassero bene. Lui stesso indossava la mascherina. Oggi si è ammalato. E ora in Thailandia la voce, del tutto infondata, che Prayut, primo ministro thailandese, sia stato contagiato ha cominciato a girare. Tanto che con un tweet lo stesso Prayut è stato costretto a rassicurare i thailandesi scrivendo: «Oggi sono a casa malato a causa di un leggero raffreddore. Il medico mi ha ordinato di riposare».



Mentre su Twitter l'hashtag #prayforprayut (pregate per Prayut) diventava tra i più popolari in Thailandia, anche il ministro della Salute ha dovuto dissipare ogni dubbio escludendo che Prayut sia stato contagiato dal coronavirus. In Thailandia sono 14 i contagiati, tutti cinesi, non ci sono state vittime. Il Paese dal punto di vista sanitario è sicuro, con controlli organizzati da tempo negli aeroporti e pulizia della metropolitana costante, in modo da rassicurare i turisti che continuano ad arrivare da ogni parte del mondo. Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio, 11:56