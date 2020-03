New York, in ospedale per un tumore: scopre di avere il coronavirus e si uccide nella stanza

Un uomo con ilsi è impiccato in un ospedale didopo essere risultato positivo al, hanno riferito fonti della polizia newyorkese venerdì. L'uomo di 66 anni, che soffriva di cancro alla gola, è stato trovato morto nella sua stanza d'ospedale nel reparto di isolamento del coronavirus presso il NewYork-Presbyterian Hospital nell'Upper East Side Manhattan alle 20:40 di giovedì. La storia è raccontata dal nypost L'uomo era stato ricoverato in ospedale il giorno prima con la polmonite e successivamente testato positivo per, ha detto la polizia. Gli infermieri hanno tentato di rianimarlo, ma è stato dichiarato morto poco dopo.