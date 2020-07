Coronavirus, sposo muore dopo il matrimonio, 111 positivi dopo la cerimonia

Coronavirus, lo sposo muore dopo il matrimonio celebrato alla presenza di 350 invitati, e 111 persone risultano positive dopo la cerimonia. Lo sposo è morto il giorno dopo le nozze e almeno 111 degli invitati al suo matrimonio sono risultate positive al Covid-19: è successo nello nello Stato indiano del Bihar, secondo quanto riporta l'emittente televisiva NDTV.

Le nozze erano state celebrate a metà giugno, con oltre 350 partecipanti, a dispetto delle norme che, in tutto il Paese, vietano per qualsiasi motivo le riunioni di più di 50 persone. Secondo l'emittente non è stato possibile accertare se lo sposo sia morto a causa del virus: il suo corpo è stato cremato nelle ore immediatamente successive al decesso.

Coronavirus, ai matrimoni via l'obbligo della mascherina per gli sposi: torneranno a baciarsi sull'altare





Ultimo aggiornamento: 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA