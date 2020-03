Coronavirus in Spagna, record di vittime: 738 morti in 24 ore, più della Cina. Esercito chiede aiuto alla Nato

Le forze di sicurezza spagnole hanno effettuato oltre 102mila denunce e 932 fermi per violazioni delle strette misure imposte dal governo nel lockdown per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo hanno riferito fonti ufficiali citate dalla agenzia Efe. Il ministro spagnolo dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, ha fatto appello alla responsabilità dei cittadini, che in generale tuttavia -ha detto- si stanno attenendo alle regole. Ha però anche ricordato i tre casi, due a Madrid ed uno ad Alicante, di affetti da coronavirus che sono fuggiti dagli ospedali dove erano ricoverati. Sono stati poi rintracciati dalle forze dell'ordine e ricondotti nelle strutture sanitarie.

Spagnoli non siete soli. In Europa lavoriamo senza sosta su tutti i fronti per non lasciare indietro nessuno. Presto mascherine, guanti, e tute protettive arriveranno negli ospedali, seguiti da ventilatori e kit per i test». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio su Twitter, aggiungendo: «venti miliardi di aiuti di stato salveranno occupazione e imprese, e la Spagna potrebbe ricevere 11 miliardi dall'Iniziativa di investimento per il coronavirus».«Credo nella Spagna e nel suo futuro promettente. E credo nel futuro promettente dell'Europa. Se stiamo uniti, e ci prendiamo cura gli uni degli altri, usciremo da questa situazione più forti che mai». Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una lettera agli spagnoli, «in prima linea» nella guerra al coronavirus.