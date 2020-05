Coronavirus Cina, riapre la scuola: bambini in classe con metro in testa

Scuola, a settembre quando riapriranno si parla di distanziamento sociale. In una scuola cinese pare abbiano trovato un metodo pratico molto semplice quanto geniale per evitare contatti in classe. Ogni alunno indossa in classe un cappello con un metro infilato per conteggiare esattamente la distanza da mantenere durante le lezioni.



A Hangzhou, capoluogo della provincia cinese di Zhejiang. Qui le scuole hanno riaperto in cancelli come in gran parte della Cina, ma per aiutare gli studenti ad abituarsi al distanziamento sociale nel bel mezzo di una pandemia ancora in atto c’è chi ritiene opportuno “fare da sé”.

E così, nella prima elementare della Yangzheng School, il vice preside Hong Feng ha dato sfoggio di alcuni creativi copricapo soprannominati “cappello da un metro”, che assicurerebbero che gli alunni restino sempre alla distanza indicate dalle misure di contenimento. La maggior parte sono fatti di cartone, ma una bimba ha creato il suo cappello con l’aiuto di palloncini.

Ultimo aggiornamento: 08:42

