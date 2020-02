Coronavirus, morti almeno 5 passeggeri della nave da crociera Diamond Princess: ultima vittima è donna di 70 anni

Una donna di 70 anni è il quinto passeggero della nave da crociera Diamond Princess a morire a causa del romanzo coronavirus, ha detto venerdì il ministero della Sanità giapponese.

Un importante consigliere del governo giapponese ha detto alla CNN che riporta la notizia, questa settimana che le misure di quarantena adottate sulla Diamond Princess, che è stata attraccata al largo di Yokohama per due settimane, potrebbero aver permesso a ulteriori infezioni di diffondersi tra l'equipaggio e i passeggeri della nave.



La nave da crociera di proprietà americana fu messa in quarantena dal Giappone dopo che fu scoperto a bordo un focolaio di coronavirus.



Almeno 705 persone hanno contratto il virus durante la quarantena. Per un certo periodo, la nave ebbe la più grande concentrazione di casi al di fuori della Cina continentale, dove si ritiene che il virus abbia avuto origine.

Il Giappone ha ora confermato 10 morti per coronavirus.

A British man who was abroad the quarantined Diamond Princess cruise ship has died from the novel coronavirus, according to Japan’s Health Ministry on Friday.

He is the first British citizen to die since the virus outbreak | via @CNN

— CNN Philippines (@cnnphilippines) February 28, 2020