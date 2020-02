Coronavirus, per la Cina i morti sono 1380. Sabato torna NIccolò, il 17enne italiano bloccato a Wuhan

Le autorità sanitarie cinesi hanno diffuso un nuovo bilancio dell'epidemia di coronavirus. Nella provincia di Hubei sono stati riportati 116 nuovi decessi e 4.823 nuovi casi di infezione. In totale, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, il numero totale dei decessi riportati in Cina è attualmente di 1.380, con 55.748 casi di contagio.

Rispetto al precedente bilancio sono stati sottratti 108 decessi dal conteggio totale dei morti a causa di una duplicazione dei dati con quelli riferiti alla provincia di Hubei. Ieri, la provincia di Hubei aveva riferito di un netti aumento dei casi di contagio, con oltre 14mila nuovi pazienti affetti dal virus Covid-19. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, l'incremento era in gran parte dovuto a oltre 13mila casi preesistenti, ma inseriti nel conteggio ufficiale solamente giovedì.

Sabato torna in Italia Niccolò

Wuhan, città focolaio dell'epidemia di coronavirus. A darne conferma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che nel corso della trasmissione 'Piazza Pulità ha annunciato che sarà sull'aereo per Wuhan. «Con me - ha aggiunto - viaggeranno medici e infermieri. Ritorneremo nella giornata di sabato». Intanto tra poche ore partirà il volo speciale che riporterà in Italia Niccolò, lo studente italiano 17enne rimasto bloccato a, città focolaio dell'epidemia di coronavirus. A darne conferma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che nel corso della trasmissione 'Piazza Pulità ha annunciato che sarà sull'aereo per Wuhan. «Con me - ha aggiunto - viaggeranno medici e infermieri. Ritorneremo nella giornata di sabato». ​Coronavirus, 254 morti in un solo giorno in Cina. Usa: «Delusi da numeri falsi»

L'Australia lascia fuori 100mila studenti cinesi

Oltre 100 mila studenti cinesi in possesso di visto australiano per motivi di studio e che programmavano di cominciare gli studi questo mese, sono bloccati fuori d'Australia a causa del divieto di ingresso imposto dalle attività di Canberra lo scorso primo febbraio in seguito all'emergenza coronavirus. Lo scrive il Guardian Australia online, precisando che il bando, originariamente disposto per 14 giorni, è stato appena prorogato di un'altra settimana e la misura sarà rivista «su base settimanale». Immediata la reazione dell'ambasciata cinese a Canberra, che ha espresso «profondo rincrescimento e insoddisfazione», affermando che la Cina ha adottato «le misure di prevenzione e controllo più comprensive e rigorose» contro la malattia. «Solo l'Australia e un piccolo numero di paesi hanno preso misure così estreme, che sono indubbiamente spropositate».

