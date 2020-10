​Covid, Oms: «In Europa quasi 3 volte i casi registrati a marzo, molte persone stanche»

Il numero dei contagi da Covid in tutto il mondo ha superato il tetto dei 39 milioni, secondo quanto certifica la Johns Hopkins University: il dato mostra un aumento di 2 milioni di casi in appena una settimana. Le vittime sono quasi un milione e 100 mila (1.099.469), circa 100 mila in più rispetto al tetto del milione raggiunto a fine settembre.

«La scorsa settimana, il numero di casi di Covid-19 segnalati in Europa è stato quasi 3 volte superiore rispetto al primo picco di marzo». Lo ha detto il direttore generale dell' Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul coronavirus. «Con l'avvicinarsi dell'inverno - ha detto -, i casi stanno aumentando soprattutto in Europa, dove i Paesi stanno espandendo le misure e molte persone sono comprensibilmente stanche del disagio che la pandemia sta causando alle loro vite e ai loro mezzi di sostentamento».

