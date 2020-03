Coronavirus, famiglia italiana con tre figli bloccata alle Maldive. «Siamo chiusi nel resort»

Coronavirus, una famiglia di genitori con tre figli - il più grande ha quattro anni - è bloccata alle Maldive dopo che due giorni fa una coppia di modenesi in vacanza è risultata positiva al virus, raccontano al Resto del Carlino Modena: «Sono stati portati in ospedale, ma tutti gli altri turisti, un centinaio, sono stati messi in quarantena. Si tratta di una famiglia modenese, partita dieci giorni fa e che avrebbe dovuto trascorrere una vacanza in un resort, invece ferma in quarantena. «La vita al resort scorre senza restrizioni, anche se stiamo quasi sempre tutti in stanza per sicurezza, ma non sappiamo quanto durerà. Tutte le partenze sono state cancellate e rimandate a data da destinarsi. Un medico è venuto sull'isola ma ha visitato solo un paio di anziani. Nessuno ha sintomi, per ora, per fortuna, ma la tensione sale di ora in ora. A quest'ora dovremmo essere su un aereo verso l'Italia. Invece siamo bloccati qui, non sappiamo per quanto tempo».

Ultimo aggiornamento: 10:40

