Clochard positivi al virus ricoverati in un parcheggio a Las Vegas: il lato debole dell'America

NEW YORK Un ospedale da campo con un centinaio di letti è stato allestito nel tempo record di due ore nel parcheggio dello stadio di calcio Cashman Field di Las Vegas lunedì sera. La realizzazione non avrebbe potuto essere più semplice, o più rapida. Gli ospiti della struttura, alcuni di loro già contagiati, sono arrivati con i loro pezzi di cartone, le coperte per la notte, e le poche suppellettili delle quali sono proprietari nella loro condizione di homeless. Ordinatamente hanno occupato le zone a loro...