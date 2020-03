Coronavirus, morto turista italiano in India: era un medico di Codogno. Per i colleghi indiani «era guarito»

Un turista italiano che si trovava in India è morto nella notte dopo un ricovero lungo due settimane per via del coronavirus: l'uomo, un medico di Codogno in pensione, aveva 68 anni. Si è spento ieri notte in una clinica di Jaipur, in Rajasthan, per un arresto cardiaco. La notizia è stata pubblicata dai media indiani e confermata da fonti del tour operator italiano da cui la coppia aveva acquistato il viaggio.



Solo pochi giorni fa l'italiano era stato dichiarato negativo dai medici dell'ospedale, che affermavano di averlo curato con una combinazione di farmaci antiretrovirali. «Per quanto ci riguarda, stava bene», ha detto a IndiaToday il primario del SMS Medical College di Jaipur Sudhir Bhandari , che ha specificato come l'italiano avesse problemi di cuore: giovedì mattina era stato trasferito in una struttura privata, il Fortis Hospital, sempre a Jaipur. Nella notte, l'infarto e il decesso. Ultimo aggiornamento: 10:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA