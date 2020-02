Coronavirus, insegnante inglese a Wuhan completamente guarito: «Senza medicinali, e ora resto in Cina»

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 13:11

ma riesce a. L'insegnante di Wuhan, Connor Reed, 25 anni, originario del Regno Unito, ha contratto il Coronavirus e per giorni ha avuto a che fare con una tosse molto forte fino a quando non ha deciso di farsi visitare e ha scoperto di aver contratto la misteriosa e ancora sconosciuta polmonite. La testimonianza è stata riportata dalla stampa locale, ma i dubbi restano e non sono pochi.Connor, originario di Llandudno, nel Galles del Nord, ha ammesso di essere rimasto scioccato dopo la diagnosi e di aver temuto per la sua vita, ma ha rifiutato antibiotici e medicine dal momento che, di fatto, non c'era una cura valida. «Ho usato l'inalatore che mi ha aiutato a controllare la tosse e ho bevuto un whisky caldo con miele fino a quando non sono guarito», ha raccontato alla stampa locale L'insegnante è riuscito a guarire dal temuto virus, dimostrando che non è mortale per tutti, e ha deciso di rimanere a Wuhan rifiutando il rimpatrio con gli altri suoi connazionali. Il 25enne si trova in Cina dalla scorsa estate e parla di Wuhan come di una città deserta, ammettendo che il governo ora è in difficoltà perché sono finiti i materiali medici per prevenire il virus e si teme che la situazione possa peggiorare.