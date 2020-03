Coronavirus, in Cina dimessa donna di 98 anni: è la più anziana tra i guariti

«Una donna di 98 anni è diventata la più anziana paziente, affetta da Covid-19, a guarire dopo essere stata in condizioni critiche. È stata dimessa ieri dall'ospedale Leishenshan, a Wuhan, epicentro dell'epidemia» di coronavirus in Cina. È quanto si legge in un tweet dell'ambasciata cinese a Roma dopo la notizia diffusa ieri dai media ufficiali di Pechino nel giorno delle dimissioni della 98enne Hu, che si era ammalata di polmonite ed era stata trasferita il 13 febbraio all'ospedale Leishenshan assieme alla figlia, contagiata a sua volta. «Il suo caso servirà ad incoraggiare altri pazienti sotto trattamento», ha dichiarato ieri il direttore dell'ospedale, Wang Xinghuan.

Coronavirus, caos anche nei cieli: voli per l'Italia cancellati e rimodulati

Ultimo aggiornamento: 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA