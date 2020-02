​Coronavirus, Gran Bretagna impone auto-isolamento per chi viene dal Nord Italia

Coronavirus, Gran Bretagna impone l'auto-isolamento per chi giunge nel Paese dal Nord Italia. La Gran Bretagna, dunque, impone da oggi 'l'auto-isolamento' per 14 giorni a scopo precauzionale a tutti coloro che arrivano arrivano dal nord Italia (a nord di Pisa, Firenze e Rimini) e presentino sintomi «anche leggeri» d'un potenziale contagio da coronavirus. E la quarantena obbligata anche senza sintomi di sorta, per lo stesso periodo di tempo, per tutti coloro che arrivino dai paesi della Lombardia e del Veneto isolati su decisione del governo italiano. Lo si legge nelle indicazioni aggiornate dei suggerimenti del Foreign Office.

Coronavirus, Ricciardi (Oms): «Più letale dell'influenza, ecco come il caldo ci aiuterà»

Coronavirus Codogno, Conte accusa l'ospedale focolaio. Gallera: «Non sa quello che dice»





Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA